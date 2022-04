Avec The Northman, Robert Eggers s'empare de la mythologie nordique, immergeant le spectateur dans l'Islande du Xe siècle pour donner des contours saisissants à la légende d'Amleth, guerrier viking ivre de vengeance incarné avec force et conviction par Alexander Skarsgård. Entretiens.

Intronisé wonderboy du cinéma indépendant américain après ses deux premiers longs métrages, The Witch et The Lighthouse, Robert Eggers livre, avec The Northman (lire la critique), son premier film de studio. Mais s'il s'attelle à un projet d'une ampleur sans précédent tout en embrassant un spectre narratif plus vaste que par le passé, empruntant aux mythes nordiques pour réécrire la geste d'Amleth et signer ce qui ressemble au film de Vikings définitif, le réalisateur du New Hampshire n'y a en rien sacrifié l'intégrité de son cinéma. Un film de Robert Eggers reste avant tout, sans considération pour son budget imposant ou son casting ronflant, une expérience viscérale et sensorielle, immergeant le spectateur dans des univers où s'effacent les frontières entre l'ordinaire et le surnaturel -sorcellerie dans The Witch, mythologie maritime dans The Lighthouse, légendes vikings dans The Northman- pour un résultat rien moins que soufflant. Explications lors d'un entretien virtuel.

The Northman est votre plus grosse production à ce jour. Qu'est-ce que ça a changé pour vous? Tout. Ce film a été extrêmement difficile. Jarin Blaschke, mon directeur de la photographie, et moi, voulons toujours pousser notre art aussi loin que le permet notre expérience. Ce qui, dans le cas présent, signifiait préparer encore plus. Nous planifions en général de façon à laisser une place aux heureux accidents, mais cette fois, il y avait tellement d'éléments en mouvement, de figurants, de cascadeurs, de chevaux, que nous avons eu le sentiment de devoir planifier et exécuter, point barre. Ce qui impliquait également que les enjeux étaient encore plus élevés en termes de discipline pour que tout soit juste, afin de pouvoir être saisi dans l'instant sans avoir l'air mis en scène et faux. Et puis, le plus grand défi, c'est que j'essaie de faire un film de Robert Eggers pour un studio sans avoir le montage final, ce que je savais dès le départ en raison de l'échelle du projet. Donc, comment est-ce que j'intègre les notes du studio de façon à pouvoir être fier du film et en assumer la paternité? C'était le plus grand défi, et je suis très fier du résultat. Le film que l'on va découvrir au cinéma est le director's cut. C'est celui que je voulais faire, et la pression du studio a été nécessaire pour y arriver. Je l'admets honnêtement de bonne grâce, mais ça n'a pas été simple. La précision historique n'est pas une condition sine qua non au plaisir que peut éprouver un cinéphile devant un film comme The Northman. Vous y accordez cependant une importance primordiale, et ne ménagez pas vos efforts pour y parvenir. Pour quelles raisons? Vous avez raison, ça ne compte pas nécessairement: le Dracula de Francis Ford Coppola ou le King Lear de Peter Brook sont deux exemples de films qui ne sont pas historiquement précis, mais qui n'en sont pas moins finement exécutés, et complètement subjuguants -le film de Coppola n'est pas crédible, mais il n'essaie pas de l'être, et je crois sans réserve au monde de Peter Brook même s'il a été totalement inventé. En ce qui me concerne, plusieurs considérations entrent en ligne de compte: d'abord, j'aurais sans doute été historien si je n'avais pas -excusez-moi de sonner un peu précieux- eu un feu inextinguible pour raconter des histoires. J'aime faire des recherches, lire sur un sujet, et ça me procure aussi une manière simplifiée de créer une atmosphère. Une accumulation massive de détails est nécessaire pour en créer une, et si on n'a pas à inventer, ça élimine des options. Tous mes collaborateurs savent précisément ce que nous recherchons: nous n'avons pas à chercher une manière de créer l'épée la plus cool qui soit pour un personnage. On s'appuie sur les épées vikings qui ont été découvertes: "Celle-ci semble convenir pour Fjölnir, faisons-en une reproduction de musée". Et voilà, le boulot est fait. Si je suis intéressé par l'exactitude de l'environnement physique, je le suis plus encore par ce qui se passe dans l'esprit d'un Viking, et je ne pourrais pas l'articuler si son environnement physique ne correspondait pas à la façon dont les Vikings l'ont construit. Le Dracula de Coppola est une interprétation, plutôt qu'une tentative de télécharger Bram Stoker directement dans le public. Les intentions sont différentes. L'Histoire des Vikings nous a été transmise par les écrits de chroniqueurs chrétiens. L'historien qui sommeille en vous pense-t-il que leur mauvaise réputation n'était pas entièrement justifiée? Oui et non. De toute évidence, les gens qui ont écrit sur les Vikings à l'époque étaient leurs victimes. Et les sagas islandaises qui nous ont transmis les traditions de l'époque viking avaient été écrites par des Islandais christianisés qui, tout en célébrant leurs attaches païennes, en étaient effrayés. Il faut donc enfiler son costume de plongée pour démêler tout ça. Et donc, il y a des éléments magnifiques dans la culture viking, des poètes incroyables et des artistes visuels inouïs. À ma grande surprise, il s'agit d'une culture de fusion culturelle et religieuse, et ils ont contribué, grâce aux routes commerciales et à leurs bateaux techniquement très avancés, à rendre le monde plus petit. Mais comme en témoigne toute la violence décrite par les chroniqueurs chrétiens, il s'agit aussi d'une société patriarcale atrocement violente qui célébrait la vengeance, etc. Donc, comme pour l'humanité aujourd'hui, c'est compliqué. J'ai veillé à présenter cette société sans jugement, afin que nous puissions nous servir de notre intelligence pour tirer nos propres conclusions de spectateurs. Mais, bien entendu, je ne crois pas personnellement à la vengeance ou à la violence. Si explorer le passé est une façon de nous aider à comprendre le présent, que pourrions-nous apprendre des Vikings? Que le cycle de la vengeance est un cycle où tout le monde se retrouve perdant. Ce n'est pas un message que j'ai essayé de placer dans mon film, mais je ne peux m'empêcher de le voir de la sorte. En essayant de présenter cette histoire sans porter de jugement, je dois bien admettre que son dénouement, s'il constitue une fin heureuse pour le personnage d'Alexander Skarsgård, représente à mes yeux le gâchis tragique d'une vie entière. D'où vous vient votre intérêt pour les mythes, superstitions et croyances anciennes autour desquels sont articulés tous vos films? Je l'ignore, j'imagine qu'il faudrait poser la question à mon psy. Mais je pense que du fait d'avoir grandi dans une société très laïque, trouver le sublime demande beaucoup de travail. Mes parents étaient catholiques, mais nous avons eu une éducation agnostique ou athée, mes frères et moi. Même si nous avions grandi avec la religion, cette dimension est tellement édulcorée aujourd'hui à bien des égards qu'un monde dont chaque élément est investi de sens a quelque chose d'attirant. Je ne voudrais pas vivre dans le passé, parce que j'ai besoin de mon cappuccino occasionnel, mais j'aime bien y laisser mon imagination. Vos films sont très stylisés, mais en même temps réalistes et immersifs dans leur texture. Comment obtenez-vous cet alliage? C'est amusant, parce qu'on me dit souvent que mes films sont stylisés, mais dans ma nomenclature personnelle, je ne les considère pas comme tels. Ça dépend de ce que l'on considère comme stylisé. Peut-être que ça tient au langage de la caméra, qu'on ne retrouve pas chez la plupart des réalisateurs qui sont à la recherche d'un même niveau de naturalisme dans l'environnement physique et les costumes. Ou alors, au fait que le côté mythologique soit exécuté avec le même degré de réalisme que les costumes. Ou alors aux deux. Pour les protagonistes du film, il n'y a pas de distinction entre les mondes réel et surnaturel, le second faisant partie du premier. C'est donc comme ça qu'il doit apparaître dans le film. Quant à la dimension immersive, mes films préférés ont tous une qualité hypnotique. Je ne sais pas si j'y suis parvenu, mais c'est en tout cas ce que je recherche. La caméra en mouvement permanent et le paysage sonore impérieux sont des moyens d'y parvenir. Le sound design est très présent, mais c'est intentionnel. Vous avez évoqué le Dracula de Coppola. Est-ce parce que vous avez constamment à l'esprit votre projet de Nosferatu? Non, c'est juste parce que j'ai vu et revu ce film, et qu'il se situe à l'opposé de ma démarche. Mais j'espère que Nosferatu pourra se faire un jour...