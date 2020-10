Le Niçois Joann Sfar transpose les personnages de sa série de bande dessinée pour la jeunesse Petit Vampire dans un long métrage d'animation à l'hétéroclisme joyeusement revendiqué où abondent les références et les monstres.

Auteur de BD à l'appétit créatif rabelaisien et au stakhanovisme légendaire, Joann Sfar (Pascin, Le Chat du Rabbin, la série Donjon avec Lewis Trondheim) n'en a, semble-t-il, jamais assez. Alors que les rayons des librairies débordent littéralement de ses nouveaux albums en cette rentrée (La Chanson de Renart chez Gallimard, un dixième Chat du Rabbin chez Dargaud, un deuxième Donjon Antipodes chez Delcourt...), le gaillard, éternel érudit et nostalgique jubilatoire, revient avec un quatrième long métrage en dix ans en tant que réalisateur. Après le remarqué Gainsbourg, vie héroïque en prises de vue réelles, la réussite animée du Chat du Rabbin et le plantage grossier de La Dame dans l'auto avec des lunettes et un fusil, Petit Vampire marque un retour enthousiasmant aux racines de son inspiration, puisqu'il adapte ici l'une de ses sagas phares en bande dessinée pour la jeunesse, déjà déclinée par ailleurs en série télé d'animation. Mieux: cette plongée libre et inventive dans l'imaginaire fantastique de l'âge tendre lui permet de convoquer par la bande ses propres souvenirs d'une enfance marquée par la perte précoce de sa mère et le refuge salutaire dans un monde chimérique où les monstres et les morts cohabitent joyeusement avec les vivants.