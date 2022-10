Yuku et la Fleur de l’Himalaya, conte musical joyeux et profond

Arnaud Demuynck et Rémi Durin entraînent les tout-petits dans un conte musical joyeux et plus profond qu’il n’y paraît. Yuku, la petite souris, vit avec sa large famille très matriarcale dans les sous-sol d’un château. Alors que sa mère l’encourage à récolter des vivres pour nourrir le clan, elle est bien plus sensible à l’invitation de sa grand-mère mourante à reprendre son flambeau en devenant la conteuse de la famille. Les histoires sont la porte d’entrée vers une nouvelle compréhension du monde. Au fil du récit et de son périple, c’est sa propre histoire que Yuku va tisser, égrenant ses chansons, passant du ska au boogie-woogie (chanté par Arno). Les sentiments sont bons, les obstacles surmontés, et les complexes envolés, de quoi faire de Yuku une héroïne inspirante qui (en)chante la vie.



Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.