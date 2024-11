Le réalisateur Emmanuel Mouret déçoit avec ces Trois amies, jouées pourtant par India Hair, Camille Cottin et Sara Forestier.

Joan est la femme parfaite, c’est en tout cas ce que pensent son mari, ses amies, son voisin, ses collègues. Pourtant Joan a un problème: elle ne parvient pas à aimer les hommes qu’elle devrait aimer. Ses amies semblent tout aussi en peine face aux mystères de l’amour. Alice, confortablement en couple, ne veut pas en entendre parler, tandis que Rebecca le cherche désespérément.



Emmanuel Mouret se penche une nouvelle fois sur les déboires sentimentaux de ses contemporains. Mais des contemporains tellement hors sol (un défilé de profs et d’artistes perdus dans leurs appartements bourgeois) que cette réflexion semble cruellement désincarnée -effet renforcé par l’agaçante voix off et les apparitions spectrales. Malgré son casting excitant sur le papier, Trois amies manque tragiquement de corps.