Ce soir sur Arte: Tolkien, la véritable histoire des anneaux

« Sans Tolkien, il n’y aurait pas de J. K. Rowling, de G. R . Martin et de Game of thrones, de jeux de rôle et sans doute de Star Wars. Tolkien a même influencé les Beatles et Led Zeppelin. »

Avant même les adaptations cinématographiques de son œuvre, Tolkien, l’auteur de Bilbo le Hobbit et du Seigneur des anneaux a marqué son époque. Mais qui l’a inspiré, lui, l’orphelin de bonne heure, né dès 1892 en Afrique du Sud. D’où vient le nom de Gandalf, la beauté de Fondcombe et le cheval blanc sur fond vert emblème du Rohan?

Nourri par des extraits de films, de splendides panoramas et de nombreuses interviews, des historiens, archéologues, éditeurs et universitaires, le documentaire de Matthias Schmidt et Jean-Christoph Caron est à la fois un portrait de Tolkien et un jeu de piste à travers les expériences, les paysages, l’histoire et les mythes qui ont fait de lui ce qu’il était. Les fans de Frodon Sacquet seront comblés.