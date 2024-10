Troisième volet pour la franchise d’horreur trash Terrifier, avec le retour d’Art le Clown, cette fois en pleine période de Noël.

Dans ce troisième volet de Terrifier, le roi du slasher Damien Leone porte le grotesque à son plus haut niveau. Après sa décapitation dans le deuxième volet, Art le Clown est de retour pour une joyeuse chasse à l’homme, cette fois en plein période de Noël. David Howard Thornton retrouve une nouvelle fois le nez crochu du clown démoniaque à l’insatiable soif de sang et au silence insupportablement inquiétant pour s’en prendre à Sienna Shaw et son frère Jonathan.



L’intrigue de ce Terrifier 3 n’est qu’une excuse pour enchaîner les scènes de massacre. Damien Leone ne s’embarrasse guère de mythologie compliquée, il sait ce que son public vient chercher: du gore dépassant toute décence. Les effets spéciaux old school sont crades et exagérés, exactement comme l’attendent les fans de la franchise. Et Art n’est pas une métaphore, mais le mal dans sa forme la plus ridiculement brutale. Joyeux Noël!