Salué aux États-Unis et soi-disant inspiré de l’histoire d’un vrai serial killer, Strange Darling s’avère être un thriller horrifique qui frôle plus d’une fois le grand n’importe

Précédé d’une sulfureuse réputation et de critiques dithyrambiques outre-Atlantique, Strange Darling, thriller horrifique, très conscient de lui-même et de ses effets, prend la forme d’un jeu pervers du chat et de la souris soi-disant inspiré de l’histoire vraie d’un serial killer.

Chronologiquement déstructuré, cherchant constamment le choc, le malaise, l’outrance et l’hyperstylisation, le deuxième long métrage de J.T. Mollner (Outlaws and Angels) agace à force de prétention chic et de manipulation faussement cynique. Bien joué, et c’est assurément là sa plus grande qualité, l’ensemble, on l’aura compris, tient davantage du gros pétard mouillé que de la bombe de film. Il frise même plus d’une fois le grand n’importe quoi creux et indigeste qui ne devrait pas tromper les vrais amateurs d’horreur cradingue.