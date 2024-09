Soundtrack to a Coup d’État retrace les liens entre le monde du jazz noir-américains et les indépendances africaines des années 60.

À l’orée des sixties, les populations africaines jettent les bases de leurs indépendances, alors que l’Occident, États-Unis en tête, compte bien garder sa mainmise sur les richesses du continent et en orienter les politiques à venir, usant d’opérations secrètes, mais aussi d’ambassadeurs culturels, au rang desquels figurent quelques jazzmen ignorant souvent le rôle qu’on veut leur faire jouer.

Ces machinations culminent avec l’assassinat de Lumumba, au cœur de ce récit tissé d’un patchwork d’images et de sons aussi érudit qu’étourdissant, vif comme une cavalcade menée au son du jazz de l’époque. Soundtrack to a Coup d’État convoque Gillespie, Armstrong, Ellington et bien d’autres, mais aussi d’inspirantes figures de ces luttes comme celle d’Andrée Blouin. Un documentaire exigeant, mais édifiant.