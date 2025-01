Oscars 2025: « Emilia Perez » en tête avec 13 nominations, plusieurs Belges à l’honneur

L’Académie des Oscars a annoncé les films, les réalisateurs et les acteurs nommés pour la cérémonie 2025, qui se déroulera le 2 mars prochain à Los Angeles.

La coproduction belge « Emilia Perez » de Jacques Audiard a récolté jeudi 13 nominations aux Oscars, devenant ainsi le film non anglophone le plus nommé de tous les temps.

Cette odyssée musicale sur la transition de genre d’un narcotrafiquant mexicain devance ainsi « Tigres et Dragons » (2000) et « Roma » (2018), qui détenaient précédemment ce record avec 10 nominations.

Tourné en anglais, « Emilia Pérez » oscille entre le genre policier et la comédie musicale, avec des chorégraphies signées par le Bruxellois Damien Jalet.

Coproduit par « Les Films du Fleuve », société de production des frères Dardenne, le film raconte l’histoire d’un narcotrafiquant mexicain repenti qui décide de changer de sexe. Incarné par l’actrice espagnole transgenre Karla Sofia Gascón, le personnage principal partage l’affiche avec une distribution latino-espagnole, dont fait notamment partie Selena Gomez.

Double nomination pour la coproduction belge Flow

La coproduction belge « Flow, le chat qui n’avait plus peur de l’eau » est doublement nommé aux Oscars dans les catégories Meilleur film d’animation et Meilleur film international. Réalisé par le Letton Gints Zilbalodis, ce long-métrage d’animation a déjà été salué à travers le monde, remportant notamment le Golden Globe du Meilleur film d’animation.

« Ces nominations aux Oscars sont une formidable récompense pour l’audace du réalisateur et le talent des équipes créatives, avec une contribution fièrement belge », a réagi lundi le producteur belge Grégory Zalcman (Take Five) dans un communiqué. « Pour nous, en tant que producteurs, accéder à une telle reconnaissance internationale est une véritable fierté. Flow vient de sortir dans nos salles de cinéma, cette nomination offre au film une visibilité rêvée. »

Ce film d’animation muet met en scène un chat, qui se réveille dans un univers envahi par l’eau où toute vie humaine semble avoir disparu. Il trouve refuge sur un bateau avec un groupe d’autres animaux. Mais s’entendre avec eux s’avère un défi encore plus grand que de surmonter sa peur de l’eau.

« Soundtrack to a Coup d’État » à l’honneur

« Soundtrack to a Coup d’État » du Belge Johan Grimonprez est également nommé aux Oscars dans la catégorie du Meilleur film documentaire. Ce documentaire aborde le contexte post-colonial de l’indépendance du Congo en 1960 et met en lumière les coulisses de la mort du Premier ministre du Congo, Patrice Lumumba. Le film utilise de nombreuses images d’archives et discours historiques.

L’histoire est racontée du point de vue d’Andrée Blouin, pionnière oubliée de l’émancipation et de l’indépendance des femmes en Afrique. Cette militante était la collaboratrice de Lumumba lorsqu’il était Premier ministre du Congo.

Toutes les nominations

Meilleur film: « Anora », « The Brutalist », « Un parfait inconnu », « Conclave », « Dune: Deuxième Partie », « Emilia Perez », « Je suis toujours là », « Nickel Boys », « The Substance », « Wicked »

Meilleur réalisateur: Jacques Audiard pour « Emilia Perez », Sean Baker pour « Anora », Brady Corbet pour « The Brutalist », James Mangold pour « Un parfait inconnu », Coralie Fargeat pour « The Substance »

Meilleure actrice: Cynthia Erivo dans « Wicked », Karla Sofia Gascon dans « Emilia Perez », Mikey Madison dans « Anora », Demi Moore dans « The Substance », Fernanda Torres dans « Je suis toujours là »

Meilleur acteur: Adrien Brody dans « The Brutalist », Timothée Chalamet dans « Un parfait inconnu », Colman Domingo dans « Sing Sing », Ralph Fiennes dans « Conclave », Sebastian Stan dans « The Apprentice »

Meilleur film international: « Emilia Perez » (France), « Flow » (Lettonie), « The Girl with the Needle » (Danemark), « Je suis toujours là » (Brésil), « Les graines du figuier sauvage » (Allemagne)

Meilleure actrice dans un second rôle: Monica Barbaro dans « Un parfait inconnu », Ariana Grande dans « Wicked », Felicity Jones dans « The Brutalist », Isabella Rossellini dans « Conclave », Zoe Saldana dans « Emilia Perez »

Meilleur acteur dans un second rôle: Yura Borisov dans « Anora », Kieran Culkin dans « A Real Pain », Edward Norton dans « Un parfait inconnu », Guy Pearce dans « The Brutalist », Jeremy Strong dans « The Apprentice »

Meilleur film d’animation: « Flow », « Vice-versa 2 », « Mémoires d’un escargot », « Wallace et Gromit: La Palme de la vengeance », « Le Robot sauvage »

Meilleur documentaire: « Black Box Diaries », « No Other Land », « Porcelain War », « Soundtrack to a Coup d’Etat », « Sugarcane: Les ombres d’un pensionnat »