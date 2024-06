Mo’zar, mon style: la musique émancipatrice à l’île Maurice

Mo’zar, mon style raconte l’histoire d’une petite fille qui trouve dans la musique une manière de s’évader de son quotidien.

Héroïne du documentaire Mo’zar, mon style, Nolwenn a une dizaine d’années. Elle vit avec sa famille dans une cahute au cœur des bidonvilles à Port-Louis, sur l’île Maurice. Dans leur unique pièce, entre la cuisinière et le lit superposé, il n’y a pas l’électricité, mais il y a une tablette, et une petite enceinte. Quand elle chante, Nolwenn est heureuse, et son arrivée au sein de Mo’zar pourrait changer sa vie. Cette immersion sage mais touchante avec cette petite fille pour guide nous donne à découvrir l’atelier de musique créé par le saxophoniste José Thérèse en 1995 pour rendre aux « enfants de Roche-Bois » ce que la musique lui a donné. Un lieu unique où la musique crée du lien et dessine un possible futur, où la notion d’orchestre figure celles de solidarité, de complémentarité et d’imbrication des talents, savoirs et compétences pour faire société.



