L’Histoire de Souleymane, une course effrenée vers une régularisation

Dans un style proche du documentaire, le Français Boris Lojkine (Hope, Camille) signe un film en forme de suffocante course contre la montre dans le sillage d’un jeune livreur guinéen.

Dans l’Histoire de Souleymane, on suit les pas de ce Guinéen qui pédale dans les rues de Paris en attente d’une hypothétique régularisation. Fruit d’une démarche cinématographique absolument admirable, aux antipodes des formules faciles à la Toledano et Nakache, L’Histoire de Souleymane expose sans ciller les rouages d’un quotidien violemment absurde et déshumanisant, comme l’économie de marché en produit à la chaîne.



Digne héritière des meilleurs films des frères Dardenne, cette œuvre puissamment immersive refuse le didactisme et la sensiblerie pour tendre vers une vérité à l’os qui laisse tout simplement sans voix.