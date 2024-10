Dans Les Miennes, Samira El Mouzghibati se penche sur le destin de quatre soeurs, quatre visions du devenir femme.

Les Miennes se penche sur la délicate question du lien maternel et sur la sororité. Quatre sœurs, et autant de visions du devenir femme, l’une mariée trop jeune, l’autre libre, une autre encore divorcée. Mais toutes hésitent quand il s’agit de définir la famille. La cinéaste revient avec douceur sur l’arrivée de sa mère en Belgique, exilée de ses montagnes marocaines alors qu’elle vient de se marier. Elle va choisir sa voie, celle de la religion et de la pudeur.



C’est là qu’elle va trouver sa liberté. Il aura fallu du temps à Samira et ses sœurs pour l’identifier, cette liberté, et comprendre qu’à sa manière, c’est aussi cela que leur mère leur a transmis. Un film intime aux échos bien plus vastes, qui livre un portrait précieux de plusieurs générations de femmes arabes aujourd’hui à Bruxelles.