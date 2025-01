Les 5 sorties ciné de la semaine

Couronnée d’un Lion d’or à Venise, The Room Next Door est la grosse sortie de la semaine et la première incursion de Pedro Almodóvar en Amérique.

The Room Next Door n’est pas le meilleur film de Pedro Almodóvar, mais offre une méditation élégante et sensible sur le thème de l’adieu.

Head South, ce film sur le passage de l’adolescence à l’âge adulte, est une séduisante ode à la nostalgie et au post-punk ainsi qu’une critique de la morosité grise et étriquée.

La Fille d’un grand amour, c’est l’histoire d’une étudiante en cinéma qui réalise une enquête sur le coup de foudre de ses parents, aujourd’hui séparés.

Réalisateur en son temps de The Machinist (2004) avec Christian Bale, l’Américain Brad Anderson est aux commandes de The Silent Hour, un thriller en huis clos.

Un policier n’a pas réussi à sauver une petite fille de la mort, ni même à retrouver son kidnappeur. Et le temps presse…