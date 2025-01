Un policier n’a pas réussi à sauver une petite fille de la mort, ni même à retrouver son kidnappeur. Et le temps presse…

Alors qu’il ne reste plus que quelques jours avant le délai de prescription, ce policier (Sami Bouajila) fait équipe avec la mère de l’enfant (Julie Gayet) pour retrouver l’assassin, mais échoue à nouveau. Quand une autre petite fille est enlevée suivant le même mode opératoire, son sang ne fait qu’un tour. Pourra-t-il réparer les erreurs du passé? Six jours, un thriller d’action, avance par à-coups perturbants au long d’un scénario cousu de fil blanc, qui multiplie les invraisemblances, et frôle parfois l’absurde -involontaire suppose-t-on.



Loin d’être surpris par la résolution de l’enquête, on s’interroge néanmoins sur les motivations des protagonistes, qui sous couvert de rétablir la justice, s’affranchissent bien singulièrement de la loi.