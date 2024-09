Le Procès du chien: une comédie antispéciste moins légère qu’il n’y paraît

Pour sa première réalisation, Laetitia Dosch fait du Procès du chien une comédie maline sur notre rapport à l’animal.

Avril, loseuse magnifique, est l’avocate autoproclamée des cas désespérés. Alors quand Dariuch lui demande de défendre Cosmos, son chien, elle accepte de se lancer dans la bataille. On connaissait Laetitia Dosch comédienne, complice d’un cinéma d’auteur français auquel elle offrait sa belle fantaisie. On la découvre autrice et réalisatrice faussement légère et sérieusement fantasque. Sous couvert de comédie, elle ose un questionnement philosophique aux résonances antispécistes. Et quelle meilleure arène pour ouvrir le débat que la scène d’un tribunal? Mais loin de n’être qu’un autre film de procès, genre en vogue actuellement, Le Procès du chien s’autorise les chemins de traverse et les ruptures de ton, dans un charmant patchwork mélangeant les registres comiques (avec notamment François Damiens et Jean-Pascal Zadi) pour mieux irriguer la pensée.