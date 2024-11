Les 3 livres à lire au plus vite

Dix ans après son père et sa mère, Édouard Louis s’intéresse à la figure du frère. Louise Chennevière s’est, elle, focalisée sur celle de Britney Spears, tandis que Colson Whitehead retrouve le Harlem des années 70.

Dans une enquête intime à la beauté féroce, Edouard Louis cherche à comprendre la mort prématurée de son frère alcoolique, et les raisons du gouffre qui les séparait.

Chez Colson Whitehead, on avait quitté ce drôle de zèbre de Ray Carney au mitan des années soixante avec Harlem Shuffle où le vendeur de meubles et d’électroménager ne pouvait s’empêcher de chipoter avec la pègre locale et magouiller à tout va.

Avec ce court texte qui se lit comme une transe, en apnée, Louise Chennevière demande pardon à « cette femme-là (qui) aura été la seule de toute ma vie (que) j’ai jamais voulu être ».