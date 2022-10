Le Nouveau Jouet, remake aux allures de comédie mollassonne

Fallait-il vraiment faire un remake du Jouet, film culte de 1976 qui consacrait la rencontre de Francis Veber et Pierre Richard? Poser la question, c’est déjà y répondre, et ce Nouveau Jouet, s’il reprend peu ou prou la trame de l’original, échoue cependant à en retrouver la saveur. Pressé par sa compagne, Sami (Jamel Debbouze), un glandeur vivant heureux dans sa cité, dégotte un boulot de gardien de nuit dans un grand magasin. Mal lui en prend puisque, s’étant endormi sur son lieu de travail, il va être choisi par Alexandre (Simon Faliu), le fils du richissime et insensible patron (Daniel Auteuil), pour lui tenir lieu de jouet… Un pitch au potentiel grinçant qui n’inspire à James Huth qu’une comédie mollassonne.



