Le nanar de la semaine : Maria rêve, une comédie gênante et donneuse de leçons

Césarisé en 2020 pour son court Pile poil, le tandem Escaffre-Muller orchestre la rencontre caricaturale entre la France bidochon et la culture noble dans cette comédie donneuse de leçons qui envoie une femme de ménage maladroite (Karin Viard) prendre les poussières à l’École des Beaux-Arts. Là, au contact d’étudiants plus stéréotypés les uns que les autres et d’un gardien supposément fantasque, elle semble s’ouvrir à l’audace et à la liberté… Arrosé d’une espèce de vieille poésie rance du quotidien, ce nanar malhonnête se montre aussi bêtement putassier quand il s’agit de tacler l’art contemporain que tristement racoleur quand il s’agit de vanter les vertus de la France d’en bas. Gênant.



Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.