Le nanar de la semaine : Freaks Out, un fouillis éreintant

Rome, 1943, sous l’occupation nazie. Matilde, Cencio, Fulvio et Mario sont les vedettes du cirque Mezza Piotta, phénomènes de foire dotés de pouvoirs extraordinaires. Alors qu’ils se retrouvent livrés à eux-mêmes dans un monde où ils n’ont plus leur place, leur route croise celle de Franz, pianiste fou du Zirkus Berlin, un exalté ayant d’autres desseins pour eux… Deuxième long métrage du réalisateur italien Gabriele Mainetti, Freaks Out est un film exubérant, fouillis tentant le croisement improbable de l’univers Marvel et du baroque de Fellini, à quoi il ajoute un soupçon de Tarantino période Inglorious Basterds et une touche inévitable du Freaks de Tod Browing. Ce qui, mis bout à bout, donne un hybride étrange, fascinant un temps, mais qui, étiré sur 2 heures 21, se révèle surtout éreintant.



Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.