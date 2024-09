Avec Langue étrangère, la réalisatrice Claire Burger sonde la découverte de la sensualité et de la militance d’une jeune génération qui a toutes les raisons d’avoir peur.

Fanny débarque à Leipzig pour un séjour linguistique. Sa rencontre avec Lena, sa correspondante allemande, va changer son regard aussi bien sur elle-même que sur le monde. De cette histoire, Claire Burger tire Langue étrangère, un film romantique et politique sur le pouvoir transformateur de la relation à l’autre. Aux côtés d’une génération qui a toutes les raisons d’avoir peur, elle explore les joies de la sensualité comme de la militance.



Fanny, magnifiquement interprétée par Lilith Grasmug, vit une altérité linguistique autant que physique, sa mythomanie comme une armure. Lena, elle aussi puissamment habitée par Josefa Heinsius, traque l’exaltation dans le combat politique. Toutes deux se cherchent et se trouvent, en rêvant d’un monde meilleur, dans cette romance queer engagée et sensible, hantée par l’Histoire.