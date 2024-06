Dans la pochade absurde La Petite Vadrouille, une bande de copains tente de soutirer un maximum d’argent à un riche patron au cours d’une croisière en péniche.

Dès le titre, La Petite Vadrouille, l’intention est posée. On n’est ni dans du grand cinéma, ni dans de grands enjeux historiques. Il ne s’agit pas ici de s’extraire des griffes de l’envahisseur allemand et sauver quelques parachutistes anglais, mais « juste » de mettre la main sur une poignée de billets pour apurer une chaîne de dettes. Dès la première scène, où un sac poubelle vole un pédalo (si, si), le ton est donné. Bruno Podalydès s’adonne à une pochade absurde, une « petite » comédie. L’histoire? Justine, son mari Albin et leurs amis mettent sur pied une combine pour escroquer Franck, le patron de Justine, qui ne demande rien de mieux que de se laisser abuser. Ils organisent une croisière fluviale lors de laquelle Franck a pour ambition de séduire Justine, sous les yeux d’Albin, qui s’est bien gardé de dévoiler son identité.



C’est la foire aux quiproquos. Bruno Podalydès, derrière la caméra comme au gouvernail, mène son film à la vitesse d’une péniche, voire d’une pénichette, sur un canal. Tranquille. Il sillonne au rythme d’une comédie volontiers appuyée une France aussi exagérément bucolique qu’apolitisée, où sa petite bande s’amuse à surjouer la sagesse de la vie rurale, au détriment d’un riche entrepreneur au sens moral endormi par son bon plaisir, qui semble au fond ne chercher qu’à rompre sa solitude. Car s’il ressort un message de cette Petite Vadrouille (et c’est à peu près le seul), c’est celui de la joie du groupe et des liens d’amitié qui survivent aux aléas de la vie et aux tempêtes de l’amour. Sur les eaux calmes du canal -et du scénario-, la troupe d’acteurs, se délecte de cette simplicité avec un optimisme bon enfant.