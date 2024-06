The New Boy: un drame mystique sur une Australie coupable

Avec Cate Blanchett dans le rôle principal, The New Boy de Warwick Thornton revient sur le drame des enfants aborigènes christianisés de force.

Enfermé dans un sac, un enfant aborigène de 9 ans est déposé dans un monastère catholique isolé où il doit apprendre à manger avec des couverts et à aller à la messe. C’est ainsi que les choses se passaient en Australie il y a encore 50 ans. Il ne faut pas en déduire que The New Boy est un règlement de comptes simpliste avec le colonialisme. Le réalisateur aborigène Warwick Thornton, qui s’était déjà distingué avec Samson et Delilah (Caméra d’or au Festival de Cannes en 2009) et Sweet Country (Prix spécial du jury à la Mostra de Venise en 2017), surprend en signant une fable empreinte de réalisme magique, qui s’intéresse davantage à la spiritualité qu’aux réponses faciles. Ce « new boy » possède d’étranges pouvoirs de guérison, qui suscitent l’émerveillement de la nonne à bout de nerfs qui dirige secrètement l’orphelinat. Est-ce là le miracle qu’elle demande à Dieu depuis si longtemps?



Cate Blanchett ne déçoit jamais et ce n’est pas le cas non plus cette fois-ci, dans ce rôle. Mais c’est le jeune Aswan Reid, dans son tout premier film, qui porte l’ensemble, grâce aussi à la manière dont Warwick Thornton filme ce garçon charismatique. À la manière d’un Terrence Malick, il combine de fabuleux levers de soleil dans des paysages à couper le souffle et de la musique symphonique. Si l’intrigue fait parfois un peu de surplace, on en prend toujours plein les yeux.