Tradition printanière, le BIFFF revient pour deux semaines de films fantastiques venus de quasiment tous les continents.

Faut-il encore présenter le Brussels International ­Fantastic Film festival (BIFFF)? Installé dorénavant au Heysel, l’événement propose treize jours de nouveautés en films de genre. Horreur, fantasy, thriller, science-fiction… Cette 42e édition s’autorisera tous les imaginaires dans une ambiance potache mais éclairée. En ouverture, le public pourra découvrir en avant-première Civil War, signant le retour de Kirsten Dunst sur grand écran. Le réalisateur britannique Alex Garland (Ex Machina, Men) y imagine des États-Unis plongés dans une nouvelle guerre de Sécession, une dystopie qui trouverait ses sources dans une certaine actualité.



Il faut souligner la diversité de provenances (Asie, Amérique du Sud, Océanie…) des films concourant dans les compétitions internationales et européennes. Un focus tout particulier sera fait sur le film de genre francophone avec The Deep Dark de Mathieu Turi, qui voit se réveiller dans les mines du nord de la France une puissance terrible. Virginie Ledoyen, Sandrine Bonnaire et Paul Hamy figurent au casting de The Soul Eater de Julien Maury et Alexandre Bustillo, représentant de la nouvelle vague horrifique hexagonale. Sans oublier, parmi d’autres, Jour de colère, avec Joey Starr et Asia Argento, thriller corsé dans le décor des Ardennes belges. Outre les animations habituelles (bal des vampires, concours de maquillages…), le BIFFF honorera de son ordre du corbeau Fabio Frizzi, compositeur fidèle d’un des maîtres du giallo italien, Lucio Fulci. Tremblez!



