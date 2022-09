Critique ciné : Smile, petit film d’horreur psychologique plutôt malin

La fille cadette de Kevin Bacon et Kyra Sedgwick est de tous les plans de ce petit film d’horreur psychologique plutôt malin où elle incarne une psychiatre qui devient bien malgré elle le nouveau maillon d’une malédiction en chaîne après avoir assisté, impuissante, au suicide d’une de ses patientes. Prenant la forme d’un véritable labyrinthe mental, le premier long métrage de l’Américain Parker Finn a le mérite de tenter des choses, jusque dans sa mise en scène qui raffole des gros plans, de la plongée et des mouvements de caméra hyper visibles, comme pour mieux souligner la présence d’une entité toute-puissante. Un peu trop gourmand en matière de jump scares, Smile tient la route et réserve quelques jolies poussées anxiogènes.



