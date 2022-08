Critique ciné : Maternal, récit d’une cohabitation entre le profane et le sacré

Documentariste italienne, Maura Delpero situe à Buenos Aires l’action de son premier long métrage de fiction, lumineux huis clos récompensé du Prix du jury œcuménique au Festival international du film de Locarno. Paola, une jeune religieuse transalpine à la tendre sérénité, y intègre une communauté de nonnes en charge d’un foyer pour mères célibataires adolescentes. Elle y fait notamment la connaissance de l’impétueuse Luciana, de Fatima l’introvertie et de leurs enfants. Aussi dissemblables que possible dans leur rapport à l’existence, les trois jeunes femmes vont tisser ensemble une forme certes fragile mais assez singulière de sororité, qui les amène à repenser en profondeur leur conception de la maternité… En choisissant de tourner quasi exclusivement au sein de cet étonnant foyer argentin, Maura Delpero s’attache d’abord à mettre en scène le fossé a priori inéluctable qui sépare un groupe d’adolescentes éprises de liberté de la congrégation de vieilles grenouilles de bénitier aux principes inflexibles qui les encadrent. Soit une espèce de cohabitation forcée entre le profane et le sacré, culminant non sans ironie dans cette improbable fête organisée entre filles sous le regard (réprobateur? ) d’un Christ en croix. Pourtant, entre ces deux pôles que tout semble devoir opposer, quelque chose finit par circuler, physiquement et émotionnellement, grâce au personnage de Paola, figure d’amour total partagée entre sollicitude et dévotion. A travers elle, Maternal fait le récit empathique d’un multiple et déchirant renoncement, évitant l’écueil du misérabilisme autour des mères comme celui de la simple mignonnerie autour des enfants.



Cliquez ici pour autoriser cela de toute façon Le contenu intégré souhaite enregistrer et/ou accéder à des informations sur votre appareil. Vous n’avez pas donné l’autorisation de le faire.