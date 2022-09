Critique ciné : Le Tigre et le Président, surprenante comédie historique

Jean-Marc Peyrefitte livre une surprenante comédie historique. On y rit de la lutte de pouvoir qui oppose deux hommes politiques français du début du XXe siècle, un président oublié, Paul Deschanel, et un héros de guerre, Georges Clémenceau -Jacques Gamblin et André Dussollier, qui s’en donnent à cœur joie dans leurs joutes verbales. On y réfléchit aussi car, derrière ce duel, c’est l’éternel conflit entre les progressistes et les conservateurs qui refait surface. Quand Clémenceau a pour seul objectif ou presque d’humilier les Allemands avec le traité de Versailles, Deschanel rêve d’abolir la peine de mort ou d’accorder le droit de vote aux femmes. L’idéalisme de l’un, freiné par la folie qui le gagne, ne fera pas le poids face au pragmatisme de l’autre… Et soudain l’on rit encore, mais un peu jaune.



