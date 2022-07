Du bon gros divertissement qui tache, fun et décomplexé, au son de Guns n’ Roses: que demander de plus à un nouveau Marvel, au fond ? Pas grand-chose, sans doute… Cinq ans après Thor : Ragnarok, le trublion Taika Waititi (JoJo Rabbit) reprend du service aux manettes d’une franchise à laquelle il a insufflé une fraîcheur bienvenue. Love and Thunder marque le retour au sein de la saga de Natalie Portman, alias Jane Foster, et l’arrivée de Christian Bale en super-vilain. Parmi d’autres bonnes surprises. Si l’intrigue de ce quatrième volet des aventures de Thor reste assez convenue, l’ensemble se démarque par sa drôlerie très pop et une solide dose d’autodérision. N’oubliez pas de rester jusqu’au bout du générique final.



