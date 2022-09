Critique ciné : Fall, plus pour les amateurs de sensations fortes que pour les cinéphiles

“Si tu as peur de mourir, n’aie pas peur de vivre.” Dans Fall, deux amies liées par un événement traumatique décident de repousser leurs limites et leurs peurs en se fixant un nouveau défi: escalader une tour de télécommunication désaffectée de plus de 600 mètres de haut au milieu de nulle part. Mais les choses, bien sûr, ne se passent pas tout à fait comme prévu… Diablement efficace en termes de vertige, le film, assez jusqu’au-boutiste dans ses excès, offre quelques belles montées d’adrénaline. Mais il se montre hélas d’une lourdeur sans nom quand il s’agit de s’attarder sur la psychologie et les états d’âme de ses personnages. Définitivement moins pour les cinéphiles avertis que pour les amateurs de sensations fortes, donc.



