Critique ciné : Eyimofe, voyage dans la réalité étouffante de Lagos

Premier long métrage d’Arie et Chuko Esiri, Eyimofe est inscrit dans la réalité étouffante de Lagos, la mégalopole nigériane, cadre et personnage à part entière d’un récit en deux temps gravitant autour de Mofe et Rosa. Il est homme à tout faire, à qui son sens de la débrouille tient lieu de sésame, elle est coiffeuse et serveuse, et veille sur sa jeune sœur, enceinte. Ils sont unis par un désir d’ailleurs -l’Espagne pour l’un, l’Italie pour l’autre- se heurtant toutefois à un présent précaire qui n’a de cesse de les aspirer. Chroniquant leur destin en miroir, Eyimofe réussit à capter quelque chose de la vibration singulière d’une ville et d’un quotidien dont il restitue l’âpreté, mais aussi l’élan vital, irriguant des tranches de vie tendues entre marasme et espoir… Fort.



Cliquez ici pour autoriser cela de toute façon Le contenu intégré souhaite enregistrer et/ou accéder à des informations sur votre appareil. Vous n’avez pas donné l’autorisation de le faire.