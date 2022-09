“Que devons-nous faire pour être écoutés?” C’est la question que se posent les victimes de la guerre des six jours qui a dévasté la ville de Kisangani en République démocratique du Congo en juin 2000. C’est aussi la complainte que nous donne à entendre le cinéaste Dieudo Hamadi. Il nous entraîne dans le sillage de l’épopée militante de ces victimes, qui montent à la capitale réclamer les indemnisations qui leur ont été promises mais jamais versées. Sur leur embarcation de fortune qui remonte le fleuve, l’humeur oscille entre la colère et la résilience. Les conditions sont rudes, mais la solidarité est de mise. C’est ensemble qu’elles feront face à une caste politique assez corrompue pour confisquer “l’argent de notre sang”. Dans un tout autre style (pas de voix off, pas de témoignage face caméra ici), En route pour le milliard fait écho au récent Empire du silence de Thierry Michel. Si ce dernier replaçait dans une perspective historique la guerre qui déchire le Congo depuis des décennies, à la suite du génocide rwandais, le film de Dieudo Hamadi en étudie l’impact dans la chair. Sola, Modogo, Mama Kashinde portent les stigmates du conflit. Ils subissent une double peine: celle qu’ils vivent dans leur corps, en fauteuil ou sur des béquilles, celle qu’ils vivent dans leur âme, face au regard que la société porte sur eux. Pour dépasser la douleur, ils rejouent sur scène le traumatisme de la guerre, performant ainsi une thérapie collective aux accents cathartiques. Les extraits de ce spectacle, qui ponctuent régulièrement le récit, viennent offrir une caisse de résonance plus forte encore à ce chœur déchirant des invalides.



Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.