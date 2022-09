Critique ciné : Coup de théâtre, comédie policière ingénieuse sur les traces d’Agatha Christie

Il n’aura guère fallu attendre pour voir le Knives Out de Rian Johnson, succès surprise au box office en 2019, faire des émules. Ainsi donc de See How They Run (en VO), premier long métrage de Tom George, un réalisateur britannique ayant fait ses classes à la BBC, qui signe là un whodunit ingénieux s’emparant allègrement de l’héritage d’Agatha Christie. L’intrigue s’ouvre en 1953 dans le West End, à Londres: créée un an plus tôt, la pièce La Souricière, écrite par la reine du crime, fait un tabac (jamais démenti depuis). Si bien qu’Hollywood a décidé d’en produire une adaptation confiée à Leo Köpernick (Adrien Brody), un cinéaste imbuvable, sans plus d’égard pour la clause restrictive imposée par l’autrice, et voulant qu’un film ne puisse en être tiré tant que la pièce reste à l’affiche. Ce qui ne serait encore rien si le cadavre du réalisateur pressenti n’était retrouvé dans les coulisses. Et l’enquête sur le meurtre d’être confiée à l’excentrique inspecteur Stoppard (Sam Rockwell), flanqué dans ses recherches d’une débutante un peu trop enthousiaste, Constable Stalker (Saoirse Ronan), à charge pour le duo de démêler un écheveau complexe, les suspects se bousculant. La suite constitue un murder mystery savoureux, hommage à la reine Christie et Cluedo plus proche dans l’esprit des adaptations de Pascal Thomas que de celles de Kenneth Branagh, pièce et film se reflétant en miroir le temps d’une reconstitution à la fois respectueuse et enjouée. À quoi Sam Rockwell et Saoirse Ronan apportent, en plus de l’ironie, un grain de folie indispensable à la réussite d’un film aussi plaisant qu’évanescent.



