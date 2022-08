Critique ciné : Competencia oficial, comédie acide sur le milieu du cinéma

Arrivé à l’automne de sa vie, don Humberto Suarez (José Luis Gómez), un homme ayant fait fortune dans l’industrie pharmaceutique, se met en tête de laisser une empreinte indélébile pour la postérité: pourquoi ne pas construire un pont ou, mieux encore, laisser un «grand» film? Et d’acquérir les droits d’un best-seller, Rivalidad, pour en confier l’adaptation à Lola Cuevas (Penélope Cruz), une cinéaste auréolée de multiples prix, les deux rôles principaux devant être tenus par Ivan Torres (Oscar Martinez), un acteur de théâtre prestigieux, et Félix Rivero (Antonio Banderas), une star hollywoodienne. Entre les deux comédiens à l’ego surdimensionné, l’opposition va au-delà du style, la réalisatrice ne se faisant faute d’exploiter leur rivalité exacerbée à la faveur d’une série de lectures et autres tests qui auront le don de les mettre à nu, tout en les poussant dans leurs derniers retranchements en quelque crescendo dévastateur… Cinq ans après El ciudadano ilustre (qui renvoyait, désagréments à la clé, un prix Nobel de littérature dans sa petite ville d’origine qu’il s’était plu à dépeindre sous un jour guère favorable), Competencia oficial vient confirmer l’incontestable talent du tandem argentin Mariano Cohn-Gastón Duprat pour la comédie grinçante. Si le scénario ne fait pas toujours l’économie de facilités et n’évite pas quelques clichés, il y a là une peinture aussi féroce que jubilatoire du milieu du cinéma, relevée d’une bataille d’ego idéalement servie par un trio de comédiens épatants, les compositions d’Oscar Martinez (déjà de El ciudadano ilustre), Penélope Cruz et Antonio Banderas se révélant des modèles de précision et d’autodérision. Un régal de comédie acide…



