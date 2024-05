Baghead, version longue d’un court métrage d’Alberto Corredor, rappelle le récent Talk to Me (La Main), mais en beaucoup moins bien.



Le réalisateur Alberto Corredor rallonge son propre court métrage éponyme de 2017 avec Baghead, production horrifique très générique où une jeune femme hérite d’un pub anglais délabré suite au décès de son père démissionnaire. Dans le sous-sol de cet étrange endroit maudit vit un locataire plutôt singulier: une créature avec un vieux sac à patates à la place de la tête qui a le pouvoir de ramener les morts parmi les vivants durant un court laps de temps. Mais quiconque fait appel à ses services doit aussi en payer le prix fort…



Avec son concept surnaturel et ses règles à respecter, Baghead rappelle immanquablement le récent Talk to Me (La Main), en beaucoup moins bien. Cousu de fil blanc, pas flippant pour un sou, l’objet ressemble moins à un film de cinéma qu’à une piètre attraction foraine.