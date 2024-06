Bad Boys: Ride or Die: un quatrième épisode peu inspiré

Will Smith et Martin Lawrence se retrouvent pour un quatrième épisode de Bad Boys. Toujours réalisées par le duo belge Adil El Arbi et Bilall Fallah, les retrouvailles s’avèrent quelque peu insipides.

D’Adil El Arbi et Bilall Fallah. Avec Will Smith, Martin Lawrence, Vanessa Hudgens. 1 h 55. Sortie: 05/06.

Y avait-il encore des fans à satisfaire et de l’argent à gagner avec le reboot d’un succès des années 90 signé par le spécialiste du grand spectacle Michael Bay? Will Smith, à 50 ans, pouvait-il encore passer pour un bad boy? Et les réalisateurs belges Adil El Arbi et Bilall Fallah allaient-ils réussir leur premier film américain? Ces questions se posaient avant la sortie de Bad Boys for Life, en 2020. Et la réponse a été trois fois oui.



Conséquence, le quatrième épisode des aventures des flics de Miami Mike et Marcus n’a pas trop traîné, avec la même équipe à la réalisation. Cette fois, le duo se retrouve lui-même pris au piège, avec le FBI, la police, les cartels de la drogue et tous les gangs de Miami à ses trousses. Mais les personnages secondaires ternes, les blagues insipides et le manque de tension d’un scénario peu inspiré plombent ce film à pop-corn.