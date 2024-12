Le retour de Cowboy Henk, “plus idiot qu’idiot”, selon Seele et Kamagurka

Herr Seele et Kamagurka offrent un joli recueil de strips drôles à leur Cowboy Henk, le personnage de BD « plus idiot qu’idiot« , so flamand et so belge.

« Cowboy mère… J’aimerais bien retourner aux putes aujourd’hui!« « Hier je voulais me suicider. » « Cowboy Henk se rend à la bibliothèque en faisant du breakdance. » « Une petite correction du nez me semble bienvenue. » « Vite un petit selfie! » « Cette pizza euthanasia doit être livrée d’urgence à cette adresse » Ainsi commencent quelques strips parmi les très nombreux formant cette Nouvelle Blague de Cowboy Henk. À chaque fois, une case qui sera strictement suivies de trois autres. Soit environ 125 gags de quatre cases (deux par grande page de cet album à l’italienne), parfait résumé de l’esprit (tordu) de Kama & Seele, le plus drôle et le plus iconoclaste des duos de la BD flamande. Qui depuis plus de 40 ans (!) aime rire de tout en ne respectant rien et certainement pas le bon goût, si ce n’est peut-être cet art subtil et parfois hilarant que peut être la bande dessinée.

© FRMK

Contraintes et liberté

Après Le Gang des offreurs de chevaux, L’Art actuel ou Histoire de la Belgique pour tous, revoilà donc Cowboy Henk, le héros de la BD belge le plus abyssalement con et sans doute « plus idiot qu’idiot« comme aime le décrire son dessinateur Herr Seele, condensé de cet humour et de cette irrévérence si particulière, né en 1981 dans les pages du Morgen, et qui a sévi ensuite dans Humo. Un archétype de la bande dessinée franco-belge poussé à ses extrêmes, dans une perpétuelle relation amour/haine avec ce médium que ces auteurs adorent, mais qui détestent sans doute ce que la plupart en font: chaque strip de ce nouveau Cowboy déborde graphiquement et esthétiquement de références à la BD franco-belge ou flamande, que ce personnage sans morale et ses géniteurs sans barrières mais bourrés de culture s’amusent en permanence à torturer et à amener là où elle n’est pas assez. Un terrain de jeu qui mêle surréalisme, humour anglo-saxon, dandysme et comique de provocation.

© FRMK

Dans un format cette fois plein de contraintes mais d’où déborde comme toujours leur radicale liberté de ton, Herr Seele et son punk de scénariste Kamagurka semblent au sommet de cet art-là: la bête blague, diablement efficace et pas dépourvue de fond. « La blague est la maison de l’être », explique encore très sérieusement, ou pas, le dessinateur dans la mini-postface de ce joli album qui sent le cadeau de Noël. Il y a effectivement de quoi rire dans cette maison-ci, et saisir sans doute, entre deux « haha » et un « rhooo », un certain esprit typiquement flamand, mêlant le gros et le fin.