Comme chaque année à Spa, le Royal Festival sème du théâtre partout dans la ville, avec des découvertes et des artistes confirmés.

D’un bout à l’autre de la vie, il y a… le théâtre. Ce pourrait être le précepte de cette édition du festival de Spa -Royal Festival comme il est nommé depuis sa reprise par Axel De Booseré en 2018. À l’affiche des créations, dont Carrés blancs, petits, grands et arcs-en-ciel du musicien et metteur en scène verviétois Laurent Plumhans abordant l’identité et la sexualité, des spectacles jeune public dont Mange tes ronces, ombres, rêves et cauchemars projetés, et des œuvres d’artistes confirmés comme Au bout des planches, évocation poétique de la mort par Jean-Luc Piraux.



À la rentrée, nous reparlerons de Charmes en série de Patrick Corillon, artiste de la région qui, après un passage à Avignon, fêtera notamment au Théâtre de Liège les 20 ans de sa compagnie Corridor. Le Royal Festival met en scène la vie, de son début à sa fin.