Que faire cette semaine? L’agenda de la rédaction

Chaque semaine, Focus vous propose ses meilleures recommandations culturelles. Concerts, expos, spectacles… Ne manquez plus aucun événement !

Les 10 et 11 juin: VKRS

Sur les réseaux et les plateformes vidéo, les clips musicaux sont devenus des cartes de visite essentielles mais aussi des productions artistiques ouvertes à toutes les audaces. Ce qui justifie pleinement la tenue d’un festival qui est entièrement dédié à cet art. Compétition nationale et rencontres professionnelles rythmeront la quatrième édition du VKRS. Video killed the radio star?

Judith Kiddo © National

Aux Riches-Claires, Bruxelles. www.vkrs.be

Du 10 au 12 juin: F(r)ictions

Le BPS 22 fermera ses portes le 13 juin pour un grand chantier de rénovation. Juste avant ça, le centre d’art contemporain carolo accueille pour trois jours les étudiants en arts de La Cambre. Ils exposeront leurs projets soumis à leur jury de fin d’année en sculpture et en photo. L’avenir artistique se prépare…

© bps22

Au BPS 22, Charleroi. www.bps22.be

Le 11 juin: Cubalandz

Sans être une carte postale romantique et nostalgique de Cuba, le festival Cubalandz propose un retour aux fondamentaux. Back to the roots en alliant musique, littérature et art contemporain dans un esprit d’interculturalité. Le pianiste Omar Sosa sera sur scène avec le griot sénégalais Seckou Keita. Le poète Víctor Rodríguez Núñez présentera une anthologie de son œuvre. Le documentaire Nosotros, la música retracera la riche Histoire de la musique populaire cubaine.

Omar Sosa et Seckou Keita © andres pino

À Bozar, Bruxelles. www.bozar.be

Le 15 juin: Focus Music Box avec Béesau feat. Prince Lao

C’est reparti! La Focus Music Box se réinstalle cet été au See U ixellois, pour un dernier tour de piste, avant la fermeture définitive du lieu. Au programme, des mini-concerts en mode afterwork, dès 18 heures, tous les mercredis de juin et juillet. Pour inaugurer l’affiche, ce 15 juin, place à Béesau. Ces derniers mois, le trompettiste-producteur français a été omniprésent. Aussi bien avec sa propre musique (son album Coco Charnelle, dont la seconde partie sortira à la rentrée, ou le double single Pandore/251 sorti la semaine dernière) que sur les projets de plusieurs rappeurs, de Primero (L’Or du Commun) à Disiz (son dernier album L’Amour) en passant par Ichon ou Kobo. Pour la Focus Music Box, Rémy Béesau inaugurera une toute nouvelle formule live, en duo avec son compère Prince Lao aux platines.

© Sunnyboyshot

Dès 18 h, au See U, Ixelles.

Du 15 au 19 juin: reprise de la Quinzaine

Quelques-uns des meilleurs films vus à Cannes cette année étaient issus de la Quinzaine des Réalisateurs, section parallèle reine du festival. Fidèle à sa tradition, le ciné Flagey, à Bruxelles, en programme certains du 15 au 19 juin. Foncez y voir Falcon Lake, le premier long de Charlotte Le Bon adapté d’une BD de Bastien Vivès, l’atypique La Montagne de Thomas Salvador ou encore le précieux docu Les Années Super 8 signé par Annie Ernaux et son fils.

À Flagey, Bruxelles. www.flagey.be

Du 15 au 19 juin: Exit 21

Huit minutes pour résumer trois années marquées par la crise Covid et ses conséquences. Les étudiants de l’École Supérieure des Arts du Cirque de Bruxelles (ESAC) ont relevé le défi individuellement pour composer un spectacle qui signe la fin d’un parcours de formation de haut niveau mais aussi le point de départ -on l’espère- d’une riche carrière. Virtuosité, interdisciplinarité et audace seront servies par ces artistes émergents venus de tous les continents.

© DR

Aux Halles de Schaerbeek. www.halles.be