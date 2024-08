On fait quoi ce week-end? Découvrez nos bons plans culturels

Se balader en Gaume à la découverte d’artistes contemporains. S’émouvoir au théâtre dans la campagne hennuyère. Ou encore écouter jazz, classique et rock et danser aux quatre coins de la Belgique. Petit tour des activités du week-end et de la semaine à venir.

L’été se poursuit. Les juilletistes de retour trouveront de quoi s’occuper ce week-end en Belgique. Petit tour d’horizon des événements culturels sélectionnés par la rédaction.

40 et +: arpenter les lieux

Jusqu’au 20/10 dans divers lieux de la province du Luxembourg. www.caclb.be

Amélie Scotta, Balnear, 2024. Dessin au graphite sur bobine de papier, 34,5 x 11 x 34,5 cm – © Julie Roland

Pendant tout l’été, le Centre d’Art Contemporain du Luxembourg belge (CACLB) fête ses 40 ans en proposant un parcours d’expositions autour du thème de l’architecture, réparti sur divers lieux emblématiques à travers la province. En pleine forêt gaumaise, le site de Montauban réunit des installations en extérieur et des œuvres à l’intérieur de Pierre Courtois, Daniel Daniel, Stéphanie Roland, Amélie Scotta, Bruno Vande Graaf et Ida W-M. L’artiste berlinois basé Bruxelles Rainer Gross a investi le chœur de l’église cistercienne d’Orval avec une installation monumentale de veines de bois, tandis que les squelettes en osier enduits de blanc de Stéphanie Jacques peuplent pour l’occasion la chapelle Saint-Roch d’Herbeumont. Nathalie Maufroy présente une création in situ interrogeant notre rapport à la nature au cœur de l’exposition Prendre racine: l’architecture à Montauban du Musée Gaumais de Virton. À Virton également, l’Espace Marguerite Brouhon accueille une exposition du jeune plasticien Artur Delhaye et d’Emilie Magnan, lauréate du Prix du Luxembourg 2024. – E.S.

Classissimo

Jusqu’au 13/08 au Théâtre Royal du Parc à Bruxelles. www.classissimo.brussels

Florian Noack – ©Gerrit Schreurs

Installé depuis plusieurs années dans la somptueuse salle à l’italienne du Théâtre Royal du Parc, le festival Classissimo conjugue la musique classique à tous les temps, en misant sur une grande accessibilité et un côté ludique. Ainsi du concert de l’Ensemble Kheops, autour de la contrebasse et de la mise en scène du poème symphonique de Richard Strauss autour de la figure facétieuse de Till l’Espiègle. Une exploration des Années folles avec le pianiste Florian Noack (photo) et le violoncelliste Pierre Fontenelle, des vibes balkaniques, un concert 100% Mozart et un concert 100 % féminin (interprètes et compositrices!) figurent également au programme. – E.S.

Dès mardi prochain: Théâtre au vert

Du 13 au 18/08 à Thoricourt. www.theatreauvert.be



C’est reparti pour un tour à Thoricourt! Le village hennuyer de la commune de Silly accueille une nouvelle fois dans son somptueux domaine Théâtre au Vert, un festival qui permet de rattraper certains spectacles must-see mais qui dévoile aussi plusieurs créations. Cette édition propose ainsi en ouverture Soudain la pierre, le petit dernier des Baladins du Miroir, consacré au destin hors du commun du facteur Cheval. On pourra notamment y voir la version mi-chair mi-marionnettes du Songe d’une nuit d’été revisité par la Compagnie Point Zéro, un best of de l’humour du stand-uppeur belgo-canadien Dan Gagnon, le théâtre forain sur tréteau d’Arts Nomades (Charlatans imaginaires), ou encore Lève-toi, “concert narratif” de la pianiste aveugle Sarina. Les plus petits seront à la fête avec entre autres Lagneau, plongée ludique dans l’univers de Jan Van Eyck, Jean de la Lune, adaptation irrésistible par la compagnie Dérivation du classique de la littérature jeunesse de Tomi Ungerer, et Claudette, mélange tendre de marionnette et de jonglerie autour d’une vieille dame de 90 ans. Du cinéma en plein air, une balade contée dans les bois et une flopée de concerts gratuits figurent également au programme de ce rendez-vous foisonnant. – E.S.