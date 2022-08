L’agenda de l’été #10 : Pukkelpop, Chassepierre, La Carrière…

Durant tout l’été, Focus Vif vous épingle de façon hebdomadaire les meilleurs événements, festivals, expos, rencontres littéraires… Dans l’agenda cette semaine : Pukkelpop, Chassepierre ou encore La Carrière…

Pukkelpop, du 18 au 21 août

Après l’édition avortée de l’an dernier – le festival avait cru passer entre les mailles du Covid –, le petit cousin alternatif de Rock Werchter retrouvera enfin sa plaine limbourgeoise, à Kiewit, du côté d’Hasselt. Certes, la situation reste tendue. Mais s’il a déjà perdu l’une de ses têtes d’affiche (Limp Bizkit a annulé sa tournée), le Pukkelpop a toujours de solides atouts. Une semaine après le petit extra Hear Hear!, il prévoit la venue des Arctic Monkeys, de Tame Impala et Slipknot, cautions rock d’un événement qui l’est de moins en moins. A côté des Viagra Boys, Shame ou des filles de Wet Leg, l’une des sensations de 2022, le Pukkelpop fouinera aussi du côté du rap (surtout anglais avec Dave, Little Simz, Slowthai), de l’électro (James Blake, Eris Drew, Four Tet, Underworld), de la pop indé (Remi Wolf, PinkPantheress, 100 Gecs, Arlo Parks) et même du jazz (Sons of Kemet, Lander & Adriaan, Kokoroko).

James Blake © GETTY IMAGES

Festival International des arts de la rue de Chassepierre, les 20 et 21 août

Une édition «parfaitement normale» promet le festival de Chassepierre qui avait restreint l’année dernière la foule qui se presse habituellement dans les rues du charmant village gaumais pour découvrir des dizaines de spectacles en plein air. Retour à une totale liberté de circulation pour écouter des «histoires familières» à travers des «créations singulières», comme l’annonce le thème de l’année. Rendez-vous incontournable du genre, l’événement apporte un soin particulier à une programmation qui mêle cirque, danse, théâtre, conte, et la sertit dans un écrin magnifique en bord de Semois. Quelques exemples? Le ballet aérien et rebondissant de Kiai, la déambulation singulière au cœur de l’anthropocène de The Visit, la marionnette géante à trois têtes de la compagnie Demain on change tout, le spectacle vespéral en suspension de Bivouac… Des expériences pour petits et grands.

Kiai © RAY FLEX

La Carrière, les 19 et 20 août

L’an dernier, le minifestival indé retrouvait pour la dernière fois le cadre bucolique qui l’avait vu naître, du côté de Bioul. Obligé de déménager, la Carrière n’a toujours pas trouvé de nouveau refuge. Mais il maintient, malgré tout, sa quatrième édition en se rabattant sur La Vallée. Celle de Molenbeek et de son centre de création. Au programme, notamment, Monolithe Noir, Slamino, Lazza Gio, Clémentine March, etc.



À La Vallée, à Molenbeek-Saint-Jean. www.lacarrierefest.be

Hide and Seek, du 21 au 27 août

C’est devenu une tradition bien ancrée. Chaque été, l’équipe de Muziekpublique dégote des endroits inédits dans Bruxelles pour y proposer des concerts intimistes de musiques traditionnelles du monde. Le Saraï Trio jouera, par exemple, au pied des murs de la salle d’escalade New Rock, tandis que Nawal investira un ancien temple maçonnique, et les Septeto Santiaguero feront chauffer leur son cubain dans les anciennes imprimeries de la Banque nationale.



Feeërieën, du 22 au 26 août

L’AB revient à la Gare maritime de Tour & Taxis pour proposer son traditionnel «cabinet de curiosité musicale». Soit, avant de relancer la saison en salle, l’occasion de découvrir, gratuitement, une programmation aventureuse et éclectique, de Naima Joris (qui rendra hommage à Daniel Johnston) à la légende éthiopienne Hailu Mergia, en passant par Eddie Chacon (oui, du duo Charles & Eddie), etc.

Naima Joris © DR