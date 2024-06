Festival, cinéma, expo… Les événements à ne pas manquer ce week-end et la semaine prochaine

On y croit, les beaux jours reviennent… et leur lots d’événements qui fleurent bon l’été et la découverte. Chaque semaine, Focus Vif vous dressera sa liste des activités culturelles à pointer dans votre agenda.

La Nature

Du 20 au 24 juin à Ovifat.

Ovifat, dans les Hautes-Fagnes. En hiver, l’endroit accueille l’une des (rares) pistes de ski alpin belges. Mais dès l’arrivée de l’été, c’est le festival La Nature qui y prend ses quartiers. Lancé dans la foulée du Noname, le programme reste ambitieux: proposer quatre jours de musiques électroniques, au milieu des bois. Avec une jauge limitée (autour de 2 500 personnes) et un fonctionnement écoresponsable, tout en proposant une affiche aussi pointue qu’ouverte. Programmée entre autres par des amis de la maison (Farida Amadou, Rebel Up, Le Motel, etc.), elle proposera des DJ sets/live d’Efdemin, Cheb ­Runner, Karla Böhm, Azmari, etc. – L.H.

Amourable

Jusqu’au 1er septembre au BPS 22 à Charleroi.

Une des œuvres d’Alain Bornain à découvrir à Charleroi – ©Alain Bornain

Dès la façade du BPS22, Alain Bornain (Genappe, 1965) donne le ton d’une pratique travaillée par les idées de mémoire et de disparition en interpellant les passant avec la courte phrase: “Aurez-vous le temps?”. Dans un monde frénétique, le slogan pousse à la prise de conscience quant à cet effacement progressif du cadre que l’on nomme existence. À l’intérieur, dans la salle Pierre Dupont, le plasticien montre toute l’étendue d’un travail qui ne s’en tient pas à la peinture, son médium de prédilection. Il est question de plusieurs pièces emblématiques: Haïkus; Images avérées, un corpus de photographies recouvertes de poussière d’or; ou encore Memento, vaste installation de 40 000 dés à jouer. – M.V.

Brussels International Film Festival

Du 25 juin au 3 juillet, à Bozar, à l’UGC De Brouckère, aux cinémas Galerie et Palace, et sur la place de Brouckère à Bruxelles.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

La 7e édition du Brussels International Film Festival prend ses quartiers dans quelques-unes des plus belles salles de la capitale afin de célébrer le meilleur du cinéma d’auteur. Concrètement, la programmation se divise en trois Compétitions distinctes. En Compétition Internationale, on pointe notamment Langue étrangère de Claire Burger, Kinds of Kindness de Yórgos Lánthimos, Le Roman de Jim des frères Larrieu ou encore le très attendu Memory de Michel Franco avec Jessica Chastain. Du côté de la Compétition Nationale, on brûle de découvrir aussi bien des documentaires que des fictions. Quant à la ­Director’s Week, elle promet de belles découvertes venues des quatre coins du Vieux Continent. Ajoutez encore à cela le premier long métrage réalisé par la comédienne française Laetitia Dosch (Le Procès du chien) en ouverture, des séances spéciales (Emilia Perez de Jacques Audiard, C’est pas moi de Leos Carax…), des projections gratuites d’inusables classiques (Beetlejuice de Tim ­Burton, Ghostbusters d’Ivan Reitman) à ciel ouvert sur la place de Brouckère, une rétro dédiée aux films qui ont changé l’Histoire du cinéma, une séance pour toute la famille (le génial Linda veut du poulet!) et une sélection de films ayant trait à l’écologie. Du tout bon! – N.C.

Vaux-Hall Summer

Jusqu’au 25/08 au Vauxhall dans le Parc Royal de Bruxelles.

Joli écrin logé dans le Parc Royal de Bruxelles, le Vaux-Hall accueille tout l’été, du jeudi au dimanche, une foule d’activités pour toutes et tous. De la musique bien évidement: ce sera la Fifty Session avec le groupe punk britannique HotWax et l’indie pop de la Bruxelloise Uwase. Mais aussi du cinéma (des focus Hong Kong et danse), des spectacles chorégraphiques, des DJ sets et du cirque parmi toutes les festivités prévues. – N.N.