Du rock au classique, notre sélection des festivals de la semaine

Pour les amateurs de classiques

Festivals de Wallonie – du 27/06 au 23/10 dans toute la Wallonie.

Sous le maître-mot “Natures” s’unissent les six festivals de musique classique wallons aux rythmes des évocations paysagères et animalières du répertoire. En artistes associés, on retrouve l’ensemble vocal Vox Luminis et la soprano Gwendoline Blondeel (photo), parmi la centaine de concerts qui émailleront les différentes étapes. Sans oublier le conte familial Les Aventures d’Octave et Mélo, déclinaison scénique du podcast de France Musique. Première étape: le bruxellois et non wallon (sic) Festival Musiq 3 à Flagey et au Marni. L’événement encourage les métissages ­musicaux, à l’image du dialogue de pièces baroques au luth de Thomas Dunford avec les percussions iraniennes de Keyvan ­Chemirani, du fusion jazz du quintet fondé par la batteuse Sun-­Mi Hong ou du mélange des diverses sonorités méditerranéennes du Medinea Grande Constellation, entre autres propositions allant de Mozart aux compositeurs contemporains. – N.N.

Midis-Minimes – du 01/07 au 30/08 au Conservatoire royal et au Sablon, Bruxelles.

C’est dans l’église Notre-Dame des Victoires au Sablon et au Conservatoire royal tout proche -avant la grande rénovation tant attendue de celui-ci- que se tiendra la série de concerts courts à l’heure du lunch en semaine. Un programme riche et varié traversant les courants (baroque, classique, romantique, folk…) et les instruments (sans oublier le chant). – N.N.