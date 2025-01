La forme et la couleur des sons

En primeur et en exclusivité pour les membres de notre club de lecture, voici la nouvelle d’un nouvel auteur américain, Ben Shattuck, qui figurera dans un recueil à paraître en avril chez Albin Michel. L’histoire de la rencontre de deux hommes autour d’un piano dans un bar enfumé qui décident de passer une fin d’été à arpenter les bois du Maine pour collectionner des chansons folkloriques, loin du fracas de la Première Guerre mondiale. Une odyssée musicale et sentimentale qui les marquera à jamais et qui irrigue un récit lumineux et hors du temps qui fait du bien en cette période chahutée. Conseil pratique: choisissez le mode «plein écran» pour un meilleur confort de lecture.