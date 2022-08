Joni Mitchell: le spleen et la colère

© DPA

«Ils ont goudronné le paradis pour en faire un parking. Ils ont pris les arbres pour les mettre dans un musée. Et ils font payer un dollar et demi juste pour les voir. N’est-ce pas toujours ainsi? Tu ne sais pas ce que tu as avant que ce ne soit plus là», chante-t-elle sur Big Yellow Taxi, sans doute sa chanson la plus célèbre. L’écologisme est au cœur de l’œuvre et de la vie de Joni Mitchell qui «souffre de la bêtise avec laquelle nous gérons cette planète», comme elle le dit elle-même. Pourquoi a-t-elle commencé à écrire? Comment Judy Collins a-t-elle lancé sa carrière? Pourquoi n’était-elle pas à Woodstock? Comment a-t-elle géré les circonstances pour le moins compliquées de son concert à l’île de Wight? Voilà quelques questions auxquelles répond le documentaire de Julia et Clara Kuperberg. Nourri par la principale intéressée, David Crosby, David Geffen ou encore Graham Nash, Le Spleen et la Colère est le portrait d’une artiste à la chevelure blonde et à la silhouette longiligne, devenue l’incarnation même d’une génération, mais aussi celui d’une artiste libre dans son art et dans sa tête.