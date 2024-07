Dour J5: les concerts à ne pas manquer ce dimanche

Lancé dans la dernière ligne droite, Dour pose un pied dans le passé (Girls In Hawaii, The Libertines, Justice), un autre dans le futur (Arca). Entre les deux, nos autres recos du jour

Warm Exit (16h30, au Garage)

Warm Exit a emprunté le titre de son premier album (Ultra Violence) à Burgess, Kubrick et leur Orange mécanique. Brutal, bruitiste, industriel, frontal… Le groupe emmené par Valentino Sacchi joue dans la cour du Gilla Band, d’Italia 90 et autres énervés. Chaud devant.



Donny Benét (17h00, à la Petite Maison dans la prairie)

Moustache vintage, calvitie assumée et chansons squette braguette… Donny Benét est le chanteur de charme de cette 24e édition. Aucun doute. Quelle que soit la météo, l’Australien se chargera de faire grimper la température.



Girls in Synthesis (19h15, au Garage)

Guitare stridente, basse glaciale, batterie spartiate… Girls in Synthesis ne fait pas dans la dentelle. Stress, amertume, agacement, colère… Noir c’est noir. Il n’y a plus d’espoir. Mais les trois Londoniens entendent bien nous secouer dans l’obscurité jusqu’à ce que la pièce tombe.



Girls in Hawaii (20h30, à la Petite Maison dans la prairie)

Après avoir fêté en salles et sur la route les 20 ans de leur premier album, c’est à Dour que les Girls in Hawaii souffleront les vingt bougies de From Here To There. Un disque générationel et un mètre étalon de la pop belge.

Astéréotypie (20h45, au Garage)

Né d’un atelier de poésie et d’écriture dans un institut médico éducatif d’Ile-de-France, Astéréotypie est un groupe de rock secoué composé d’autistes (peut-être avez-vous découvert Claire dans les Rencontres du Papotin) qui expriment leurs émotions et angoisses à travers la musique. Comment ne pas aller voir des gens qui ont intitulé leur album Aucun Mec ne ressemble à Brad Pitt dans la Drôme.



The Libertines (22h30, à la Petite Maison dans la prairie)

En avril dernier, les Libertines ont sorti All Quiet On The Eastern Esplanade, un quatrième album sans grand intérêt si ce n’est de voir Doherty et Barat reprendre ensemble la route. Elle passera cette année, pour la première fois de l’histoire des Libertines, par le festival de Dour.