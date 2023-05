Umami: Depardieu en chef fatigué en voyage au Japon

Chef multi-étoilé ayant perdu le goût de vivre à force d’avoir tout sacrifié à son travail, Gabriel Carvin (Gérard Depardieu) laisse un jour famille et restaurant en plan, direction le Japon, afin de retrouver celui qui l’avait devancé lors d’un concours 40 ans plus tôt, et découvrir le secret de l’umami. Voire, pourquoi pas, redonner un semblant de sens et de piment à son existence…



Vaste programme auquel Depardieu se prête sans grande conviction, croisant son vieux compère Pierre Richard dans un port ostréicole avant de débarquer dans un “capsule hotel” concentrant les solitudes contemporaines, puis de faire du vélo en kimono dans les neiges de Sapporo. Quelques-unes des étapes de ce trip de ressourcement brassant clichés et bons sentiments jusqu’à l’indigestion…