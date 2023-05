Les secrets du vin dans Les Gouttes de Dieu, les coulisses des restaurants dans The Bear et Boiling Point, la cuisine des apprenties geishas dans Makanai… Ces films et séries qui subliment plats et boissons ne se regardent pas le ventre vide.

Les Gouttes de Dieu

The Bear

Boiling Point

Makanai

Délicieux

Midnight Diner