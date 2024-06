Le nouvel avatar de la collection Star Wars s’en prend à l’infaillibilité des Jedi et s’aventure dans un nouveau genre: l’enquête criminelle.

Une centaine d’années avant les événements de La Menace fantôme, la franchise interstellaire Star Wars explore, avec The Acolyte, les espaces les plus reculés de sa storyline déjà bien remplie. Ce voyage dans le temps spectaculaire lui permet de prendre ses distances avec certaines contraintes scénaristiques. En jouant des coudes, la série installe de nouveaux personnages attachants, pétris d’ambiguïté morale et questionnant les fondamentaux de la saga, tout en bénéficiant des repères visuels et narratifs emblématiques, reconnaissables entre mille.



La coscénariste de la piquante série Russian Doll (sur Netflix), Leslye Headland, avait sans doute besoin de cette forme de distance afin d’installer, longtemps avant les événements tragiques qui allaient mener à l’avènement de l’Empire, une ère d’harmonie dans la galaxie. Une vaste période de paix, assurée par un ordre de sages portant bure ou toge ou cape, maniant le sabre laser et le langage métaphorique comme personne: les Jedi, au-dessus de tout soupçon, incorruptibles, imbattables. Un beau vernis que Leslye Headland prend plaisir à faire craquer, avec un goût certain pour les formes d’irrévérence, les personnages renégats et les enquêtes criminelles à l’ancienne.

Lorsqu’une guerrière masquée, Mae (Amandla Stenberg), visiblement capable de manier la Force, vient à bout de la Jedi Indara (Carrie-Anne Moss), sans apparente raison et au terme d’une première confrontation aux multiples références à Matrix (si, si), l’Ordre est en panique. Ils décident alors de s’adresser à la sœur jumelle de l’assaillante, Osha (Amandla Stenberg, toujours), ancienne recrue Jedi qui a tout plaqué pour devenir mécano sur les vaisseaux de la Fédération du commerce. Avec son ancien maître Sol (Lee Jung-jae, très loin de sa partition dans Squid Game) venu la chercher, son petit droïde de poche Pip et quelques acolytes, Jedi ou contrebandiers, elle se rue sur les traces laissées par sa sœur: les corps de ses victimes, issue d’une liste visiblement sciemment établie. Mais à quelle fin? Quel lourd passé inavouable vient troubler l’apparente sérénité de l’Ordre?

Mae (Amandla Stenberg) in Lucasfilm’s THE ACOLYTE ©2024 Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved. © Lucasfilm Ltd.

Égratigner l’infaillibilité des Jedi, en risquant le crime de lèse-majesté, est un plaisir qui ne se refuse pas. Et The Acolyte s’en donne à cœur joie, au long d’un voyage mouvementé, piqué d’action kung-fu, de dialogues ciselés et d’une prise en main maligne de thématiques fécondes: les relations épineuses entre deux sœurs jumelles, les conflits de générations entre mère et fille. Et puis, dans la perspective d’une époque où le pouvoir spirituel et temporel des Jedi leur assure une aura d’immunité et un règne sans partage, la lutte contre les structures institutionnelles aliénantes. C’est bien vu.