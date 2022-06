BXXL, la série qui pointe du doigt le rap bruxellois

© Allso

C’est peu dire qu’on a tartiné ces dernières années sur la vague rap noir-jaune-rouge. À raison: jamais auparavant autant de rappeurs belges n’avaient bénéficié d’une telle exposition. De Damso à Hamza, d’Isha à Caballero & JeanJass, etc. Derrière ces succès indéniables se cachent toutefois des itinéraires très différents. Avec leurs hauts et leurs bas, et, dans tous les cas, le doute. C’est ce que montre BXXL, série documentaire en quatre parties (entre 20 et 30 minutes chacune). Coproduction réunissant notamment la RTBF et France Télévisions, elle a été dirigée par Lenny Grosman, réalisateur de clips, et Robin Conrad, rappeur mieux connu sous le nom de Loxley au sein du groupe L’Or du Commun, et écrite avec Grégoire Belhoste, journaliste So Press. Comme son nom l’indique, BXXL se concentre sur la scène bruxelloise, en suivant quatre de ses acteurs: Roméo Elvis, Blu Samu, Geeeko et Smahlo.



Que ses réalisateurs soient eux-mêmes plus ou moins impliqués dans cette scène aurait pu faire craindre l’exercice par trop complaisant. Au lieu de la success story en bonne et due forme, le duo a toutefois la bonne idée de s’attarder davantage sur les galères, montrant que la voie artistique est rarement un long fleuve tranquille. Et ce, peu importe où l’on en est dans sa carrière –Roméo Elvis n’étant plus un nouveau venu. Si l’énergie ne manque pas, les embûches non plus -qu’elles soient économiques (Blu Samu qui retourne habiter chez sa maman), relationnelles (Geeeko et son manager) ou même physiques (le surpoids de Smahlo). D’autant plus quand un invité-surprise -le Covid- vient rajouter une nouvelle inconnue dans l’équation. En commençant à tourner fin 2019, il a forcément fallu intégrer la pandémie dans le récit. D’où une série balançant entre chronique de parcours singuliers et document quasi historique sur une période qui n’aura laissé personne indemne…