Ce soir en télé, il n’y a pas que les JO. Be Séries propose une nouvelle série et on reste dans le stade sur la RTBF avec l’incroyable trajectoire sportive des frères Borlée.

The Truth ***(*)

Vendredi 9 août à 20.30 sur Be Séries.

Alors que le verdict en appel est prononcé sur une des affaires criminelles les plus controversées de l’Histoire judiciaire du pays, l’inculpé Ruby Deloya continue de clamer son innocence quant au crime perpétré sur une lycéenne dix ans plus tôt. Le même jour, un meurtre se déroule dans des circonstances parfaitement similaires. Une jeune enquêtrice, Racheli Zabatani (Mor Dimri), est chargée de l’enquête, qui la force à prendre rendez-vous avec les traumas de son propre passé. Sur une trame constellée de lieux communs du genre, The Truth s’inspire de faits réels: une affaire qui a ébranlé les fondations politiques, sociales et judiciaires d’Israël. La série parvient, à force de jeux d’ombre et de révélations douloureuses, à tisser un récit audacieux. L’écriture de Daphna Levin, aux manettes des versions originales d’Euphoria et En thérapie (BeTipul), creuse les plaies vives du pays, laisse apparaître une conscience troublée, nauséeuse, d’où émerge l’impression d’une société qui œuvre pour mettre en scène sa normalisation quand tout à l’intérieur se fissure et s’enkyste. – N.B.

Le Rêve olympique des Borlée ***(*)

Vendredi 9 août à 20.45 sur La Une.

Documentaire de Gilles Simonet.

Borlée. Le nom restera à jamais gravé en lettres d’or dans l’Histoire du sport belge et de l’athlétisme international. Borlée. Le sprint dans le sang. Un nom et un destin de champions. Les parents, déjà, se sont rencontrés sur une piste d’athlétisme. Jacques, le père, a participé aux Jeux olympiques (sur le 400 mètres, en 1980, à Moscou) et Edith (Demaertelaere), la maman, a été championne de Belgique du 200 en 1981. Médaillée d’or sur 4×100 à Pékin suite au scandale de dopage qui a éclaboussé le sport russe (elle ne l’a reçue que huit ans après la course), Olivia, la grande sœur, a montré l’exemple. Ce qui reste à ce jour la seule breloque olympique, quelle qu’en soit la couleur, remportée par un Borlée.

Jonathan, Kévin, Dylan: trois frères, dont deux jumeaux, qui courent au top niveau international depuis maintenant une quinzaine d’années. Une folle anomalie dans le sport mondial. A fortiori dans des disciplines -le 400 mètres et ses dérivés- où tout se joue au dixième de seconde. Le Rêve olympique des Borlée s’attarde plus spécifiquement sur les Twins. Mais retracer leur parcours, c’est se pencher sur celui d’un clan.

Découpé en quatre épisodes de 45 minutes sur Pickx Sport (les trois premiers ont déjà été diffusés et le quatrième ne sera visible qu’après les Jeux de Paris), l’éclairant et jubilatoire documentaire de Gilles Simonet est proposé en deux volets sur la RTBF. Simonet, qui s’était déjà penché sur le cas du basketteur devenu triathlète après les attentats de Bruxelles Sebastien Bellin ou de l’ancien entraîneur des Diables Rouges Roberto Martínez, a récolté de savoureuses images d’archives et de nombreux témoignages (Kim Gevaert, Cédric Van Branteghem, Matthew Hudson-Smith…). Il nous emmène sur les cross que Jonathan et Kevin terminaient main dans la main avant de se départager sur la dernière ligne droite, et sur les terrains de foot où ils ont joué avec Guillaume François. Il nous fait aussi revivre leurs plus grands exploits, en attendant ces fameux Jeux de Paris auxquels Jonathan, qui a mis fin à sa carrière sur blessure, ne participera pas. – J.B.