[à la télé ce soir] Opération 1005: Les effaceurs de crimes

Durant la Seconde Guerre mondiale, les bourreaux nazis ne se sont pas contentés d’effacer des pans entiers de la population mondiale au gré d’exécutions de masse et d’une planification horriblement clinique. Ils ont aussi joué les nettoyeurs, prenant un soin particulier à éliminer toute trace de leurs meurtres et exactions. Pour rendre invisible l’innommable. C’est particulièrement le cas en Ukraine. Entre 1942 et 1944, craignant que l’avancée de l’Armée rouge ne mette au jour leurs atrocités, ils ont lancé cette “Opération 1005” qui imposait à des petits groupes de travailleurs juifs de faire disparaître les fosses communes, vestiges d’une invasion qui n’a pas fait dans le détail. Dans ce documentaire qui, bien souvent, prend à la gorge, les survivants de l’époque ou leurs descendants se rendent sur les lieux du crime et livrent des récits souvent glaçants. La manière avec laquelle le chapelet de traumas traverse les générations (le “trauma transgénérationnel”) trouve ici une fulgurante et poignante incarnation.